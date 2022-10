Con solo 7 semanas de vida, este cachorro de Labrador puede que no sobreviva un día más

A pesar de las altas horas de la madrugada, Casey llamó a la clínica del doctor Pol porque uno de sus cachorros casi no respiraba. Les dijeron que lo trajeran inmediatamente. Eso suponía hacerse 80 kilómetros y ellas se lo hicieron. Cuando llegan a la clínica, su pequeño Labrador está en las últimas.

Frío, casi sin pulso y después de haberle hecho una RCP para reanimarlo, el cachorro casi no respira. Stella, que es como se llama el perrito, está francamente mal y el doctor Ray Harper intenta buscar un motivo de su estado. Han descartado que se trate de un parvovirus, así que puede tratarse de una severa hipotermia. Le ponen suero intravenoso y lo arropan con mantas y bolsas de calor a ver si reacciona, pero la pequeña Stella no parece reaccionar. Si no lo hace en las próximas horas, fallecerá.

Si quieres ver como se resuelve su caso, puedes verlo en ATRESplayer.