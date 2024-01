Pimkie cumple años y Chumlee lo celebra a lo grande

Después de un duro día de trabajo en 'La casa de empeños', Chumlee quiere celebrar como se merece el cumpleaños de Pimkie, su perrito. Para ello ha invitado a todos sus amigos, los de Pimkie claro, y ha pedido a los que les acompañen que traigan algo rosa, aunque no todo el mundo ha cumplido con el código de vestuario.

Corey se presenta en la fiesta vestido de negro y sin un regalo para Pimkie, cosa que no le hace gracia a Chumlee que se lo recrimina. Pero Corey, que pensaba que todo era una broma, se termina también enfadando porque su colega no ha invitado a sus mascotas. Además, habrá que intentar no equivocarse con la comida.