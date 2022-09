Los cinturones de boxeo de todo un campeón necesitan una buena reparación

Llega a la tienda de las restauraciones un tesoro familiar. Son los cinturones de boxeo de su padre. El más antiguo lo ganó en 1953 y el otro en 1959. Siempre ha sido muy competitivo y ha querido defender su título cada año y poder revalidarlo. Fue un boxeador que gano más de cincuenta combates alrededor de todo mundo representando a Tonga.

Ha boxeado en Canadá, Europa, Reino Unido, etc. Han pedido ayuda a los restauradores porque los cinturones se están desintegrando. Tiene varias piezas unidas con celo pero ese apaño no es nada estable para salvarles la vida. ¿Podrán durar los cinturones para siempre? No te pierdas el vídeo que encabeza la noticia.