Mega (1,2%) triunfa con El Chiringuito de Jugones, en récord

Mega (1,2%) es líder con El Chiringuito de Jugones en su mejor mes completo del curso.

Mega (1,2%) triunfa otro mes con El Chiringuito de Jugones como lo más visto de la cadena, líder y en máximo de la temporada televisiva.

El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue 176.000 seguidores, 619.000 espectadores únicos y 4,3% de cuota media, consiguiendo también este enero su emisión más vista y con mayor cuota desde mayo del año pasado, con un 7,8% y 311.000 seguidores de media el pasado día 14 con la derrota del Real Madrid ante el Albacete en la Copa del Rey.

En el ranking de la cadena siguen también Batalla de restaurantes (162.000 y 1,4%) y Vida bajo cero (114.000 y 1,3%) entre sus contenidos más vistos.

