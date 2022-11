La estrategia de los perros salvajes cuando salen de caza

Cada especie utiliza una técnica diferente ara cazar a sus presas. Unos, como los leopardos necesitan ser sigilosos para no ser descubiertos y poder tener opciones de tener éxito en la caza. Otros por el contrario, utilizan otros métodos.

Es el caso de los perros salvajes. No tienen lugar donde esconderse en la sabana, por lo que no pueden recurrir al camuflaje y a la sorpresa de otros carnívoros. Ellos recurren más a la caza en grupo y por agotamiento. Atacan en grupo y su gran ventaja está en que son capaces de aguantar una persecución durante varios kilómetros, cosa que algunas de sus presas no pueden mantener como les pasa a los ñus, que aunque son más grandes y fuertes, no tienen tanta resistencia en las persecuciones.