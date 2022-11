El peligroso viaje de estas cabras blancas para conseguir sodio

El sodio es un mineral fundamental para la dieta de las cabras blancas, pero en los lugares en los que habitan no abunda o simplemente no existen. Por eso no es muy complicado ver pequeñas expediciones de estos animales en busca de paredes de sodio, para así conseguir los minerales que les faltan en su dieta.

Para llegar a estas paredes de sodio, en muchos casos tienen que pasar por muchos obstáculos, como ríos bravos o pendientes muy empinadas. En este caso una cabra y su cabrito atraviesan varios ríos bravos y empinadas montañas para llegar a la pared de sodio.