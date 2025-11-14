Programas

Domingo a las 10:00h

El tercer y cuarto puesto del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se juega en Frontón

No te pierdas los campeonatos de pelota vasca, todos los domingos en Mega.

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Los domingos empiezan con Frontón desde hace unas semanas.

El 16 de noviembre vive con nosotros el partido disputado el domingo 9 desde el frontón de Arrasate (Gipuzkoa).

En el campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se disputa el tercer y cuarto puesto.

Y puedes ver el resultado dentro de dos días en Mega.

Mega es un canal temático concienciado con el deporte y las emociones fuertes y, por ello, no podemos dejar de disfrutar con Frontón.

Imagen del paddock del Gran Premio de la Comunitat Valencia de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo.

El cierre de temporada de MotoGP™ se vive en Atresmedia este fin de semana, con la retransmisión del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

Jorge Martin

Martín deberá cumplir con una doble 'Long Lap' en Valencia

Juanfe Sanz
Juanfe Sanz: “Luis Rubiales no denunciará a su tío tras el ataque con huevos”

A este mecánico no se le da muy bien la carrocería, así que este coche destrozado es, en apariencia, su proyecto ideal.

La entrevista de Luis Rubiales en El Chiringuito de Jugones ha generado una oleada de reacciones en todo el país. Sus declaraciones, especialmente la negativa a disculparse con Jenni Hermoso, han sido recogidas por los principales medios nacionales.

Top mecanic - Los cuatro mecánicos intentan arrancar sus motores a mitad de la semana

Stéphane y Frédéric instalan y arrancan el motor en una hora y media

Circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia).

La última carrera del año de MotoGP vuelve a Valencia en una edición especialmente emotiva

