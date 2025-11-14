Domingo a las 10:00h
El tercer y cuarto puesto del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se juega en Frontón
No te pierdas los campeonatos de pelota vasca, todos los domingos en Mega.
Publicidad
Los domingos empiezan con Frontón desde hace unas semanas.
El 16 de noviembre vive con nosotros el partido disputado el domingo 9 desde el frontón de Arrasate (Gipuzkoa).
En el campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se disputa el tercer y cuarto puesto.
Y puedes ver el resultado dentro de dos días en Mega.
Mega es un canal temático concienciado con el deporte y las emociones fuertes y, por ello, no podemos dejar de disfrutar con Frontón.
Publicidad