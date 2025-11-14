El tercer y cuarto puesto del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se juega en Frontón

Los domingos empiezan con Frontón desde hace unas semanas.

El 16 de noviembre vive con nosotros el partido disputado el domingo 9 desde el frontón de Arrasate (Gipuzkoa).

En el campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se disputa el tercer y cuarto puesto.

Y puedes ver el resultado dentro de dos días en Mega.

Mega es un canal temático concienciado con el deporte y las emociones fuertes y, por ello, no podemos dejar de disfrutar con Frontón.