Más información Una maraña puede cortarte un dedo o lanzar a un hombre por la borda

Las capturas marcan el futuro de los pescadores y de sus familias. Squizzy no está teniendo demasiada suerte esta temporada y si la cosa no mejora, tendrá serios problemas económicos. Cuando las cosas están peor, una llamada desde casa siempre conforta y da ánimos, aunque los que están en casa acaban preocupados al ver que las cosas no están saliendo bien.