Un año de comida gratis si te acabas este enorme taco mexicano de 30 centímetros

Conocida por su litoral escarpado, sus faros históricos y sus bulliciosas calles portuarias, la ciudad de Portland, es la más grande del estado de Maine, en el este del país. Esta ciudad está volcada al océano y aquí se pescan la mayoría de las langostas que se comen en los Estados Unidos. Casey ha acudido aquí para comprobar de primera mano la deliciosa gastronomía local que tiene en el pescado y el marisco su principal ingrediente.

Además, Casey no se puede marchar del lugar sin enfrentarse a un reto descomunal, como los que nos acostumbra en cada programa. Hablamos de un taco gigante de 30 centímetros que supone un verdadero desafío y lo preparan en uno de los restaurantes mexicanos más importantes de la ciudad: El Margarita's. No hay límite de tiempo para terminarlo y si lo logras, conseguirás tacos gratis durante todo un año (aunque quizá después de tomártelo ya no te queden ganas de comer tacos el resto de tu vida). Lo componen hasta catorce ingredientes entre los que está aguja de cerdo, lechuga, fríjoles fritos, arroz, ternera picada, pollo, queso y muchos más ingredientes.