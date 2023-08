Los gigantes rollos de sushi de Taka Watanabe, ¿podrá Webb comérselos en media hora?

La expedición culinaria de Webb le lleva esta vez hasta Sacramento, California, donde descubrirá los distintos sabores de la comida asiática. Una de las paradas obligatorias en la capital del estado es el restaurante del chef Taka Watanabe, que le propondrá comerse los cinco rollos de sushi más grandes, sustanciosos y temidos de su carta en tan solo media hora.

Taka Watanabe le confiesa que no cree que se los termine y, además, añade una regla extra: no puede pasar al siguiente rollo hasta que no se haya terminado el que ha empezado... ¿Podrá Casey, contra todo pronóstico, superar el reto?