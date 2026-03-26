Álex Silvestre: "La nueva propiedad del Atleti quiere que Julián sea su pieza angular"

Tras los muchos rumores sobre una hipotética salida de Julián Álvarez del Atletico de Madrid y las muchas informaciones que lo vinculaban con el FC Barcelona, el nuevo grupo inversor APOLO busca mantener a las estrellas del club rojiblanco. Según informó en el programa Álex Silvestre: "A partir de abril se va a presentar un proyecto a los jugadores que consideran más importantes para la próxima campaña, uno de ellos es Julián Álvarez y el otro es Marcos Llorente".