El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Información Álex Silvestre

Álex Silvestre: "La nueva propiedad del Atleti quiere que Julián sea su pieza angular"

El grupo APOLO quiere que Julián Álvarez sea el líder de un proyecto ganador

Álex Silvestre: "La nueva propiedad del Atleti quiere que Julián sea su pieza angular"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Tras los muchos rumores sobre una hipotética salida de Julián Álvarez del Atletico de Madrid y las muchas informaciones que lo vinculaban con el FC Barcelona, el nuevo grupo inversor APOLO busca mantener a las estrellas del club rojiblanco. Según informó en el programa Álex Silvestre: "A partir de abril se va a presentar un proyecto a los jugadores que consideran más importantes para la próxima campaña, uno de ellos es Julián Álvarez y el otro es Marcos Llorente".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"Hubiese jugado en el Real Madrid y en el Real Betis"

"Hubiese jugado en el Real Madrid y en el Real Betis"

Álex Silvestre: "La nueva propiedad del Atleti quiere que Julián sea su pieza angular"

Álex Silvestre: "La nueva propiedad del Atleti quiere que Julián sea su pieza angular"

Tremendo enfado de Roncero en El Chiringuito

Tremendo enfado de Roncero en El Chiringuito

¿Cuáles serán los planes del Barça este verano?
José Álvarez lo ha desvelado en El Chiringuito

¿Cuáles serán los planes del Barça este verano?

Manuel Agudo ‘Nolito’, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'
A partir de las 15:30, disponible en Youtube, Ivoox y Spotify.

Manuel Agudo ‘Nolito’, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

¡La cronología de la lesión de Mbappé!
Ojo a lo que desvela Juanfe Sanz en El Chiringuito

¡La cronología de la lesión de Mbappé!

¿Qué pasaba con la estrella del Real Madrid?

Fran Garrido: "Mbappé no suma al equipo"
Tras el derbi madrileño

Fran Garrido: "Mbappé no suma al equipo"

El tertuliano, muy crítico con la falta de compromiso del francés

Edu Aguirre camino a La Velada #2

Edu Aguirre camino a La Velada #2

Juanfe Sanz: " Arbeloa ha entrado al vestuario de los árbitros tras el derbi"

Juanfe Sanz: " Arbeloa ha entrado al vestuario de los árbitros tras el derbi"

Frontón en Mega

Este domingo en Frontón: Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu

Publicidad