¡Brutal cara a cara por Vinicius!

La celebración de Vinicius ante el Benfica en el Estadio Da luz sigue despertando potentes debates en el plató de El Chiringuito. Fernando Sanz defiende al 7 del Real Madrid haciendo una sorprendente comparación con la mítica celebración de Messi en el Santiago Bernabéu mostrando su camiseta. El exjugador blanco se ha mostrado crítico en la tertulia ya que "si decimos que lo de Vini es una provocación, entiendo que esta también", ha afirmado Fernando.