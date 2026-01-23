El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

El Cafelito revela la intrahistoria de la mítica rueda de prensa de Mourinho con Karanka como protagonista

¿Cómo vivió realmente Karanka aquella situación tan tensa?

Aitor Karanka

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

La mítica rueda de prensa de José Mourinho en la que envió a Aitor Karanka a comparecer ante los medios, dejando al primer entrenador sin hablar. Un momento histórico, con periodistas visiblemente enfadados por no poder escuchar a Mourinho y reacios a atender al segundo entrenador.

¿Cómo vivió realmente Karanka aquella situación tan tensa? El propio Aitor Karanka lo cuenta en El Cafelito de Josep Pedrerol, una entrevista imprescindible que no te puedes perder.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Frontón en Mega

P.Etxeberria y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II, este domingo en Frontón

Frontón en Mega

Duelo de altura en Hendaia para la 11ª jornada del Campeonato de Parejas

Aitor Karanka

El Cafelito revela la intrahistoria de la mítica rueda de prensa de Mourinho con Karanka como protagonista

Iñaki Cano y Juanfe Sanz
¡Ver momento completo!

Iñaki Cano: “Los jugadores saben que ya no tienen el escudo de Alonso”

Fernando Sanz y Juanfe Sanz
¡Ver momento completo!

Fernando Sanz confirma que sabe cómo se siente Vinícius tras ser pitado en el Bernabéu

José Álvarez
¡Ver momento completo!

¡Momentazo de El Chiringuito! José Álvarez recrea el abrazo entre Flick y Fermín.

Fermín se abrazó con el míster, un gesto que no pasó desapercibido.

Marcos Benito
¡Ver momento completo!

¿Cómo está la renovación de Vinícius? Marcos Benito nos lo cuenta.

Existe mucha preocupación entre el madridismo por la situación

Audiencias históricas y récord de la temporada en El Chiringuito

Audiencias históricas y récord de la temporada en El Chiringuito

Juanma Rodríguez

Juanma Rodríguez: "Sentí vergüenza ajena el sábado en el Bernabéu."

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: "Vinicius marca y abraza a Arbeloa, quien ha confiado en él desde el principio."

Publicidad