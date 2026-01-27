La charla en La Cerámica que lo cambió todo

En los últimos 3 partidos con Arbeloa al frente del club merengue, el cambio de dinámica en el Madrid ha sido más que notable. José Luis Sánchez ha desvelado los entresijos de la charla que dio el técnico blanco al término del primer tiempo en el partido ante el Villarreal en La Cerámica.

El tertuliano ha afirmado que "Arbeloa tocó la fibra de los jugadores y conectó con ellos en el descanso".