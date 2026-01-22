¡Ver momento completo!
¿Cómo está la renovación de Vinícius? Marcos Benito nos lo cuenta.
Existe mucha preocupación entre el madridismo por la situación
Marcos Benito, tertuliano de El Chiringuito, comentó cómo está la renovación de Vinícius. Este es un año clave, ya que hay Mundial, y existe mucha preocupación entre el madridismo por la situación. El representante de Vinícius estuvo en el Santiago Bernabéu durante el encuentro ante el Mónaco, y Marcos nos comenta lo ocurrido.
