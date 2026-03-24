Ojo a lo que desvela Juanfe Sanz en El Chiringuito
¡La cronología de la lesión de Mbappé!
¿Qué pasaba con la estrella del Real Madrid?
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Kylian Mbappé ha sido uno de los protagonistas de las últimas semanas por sus escapadas a París. Juanfe Sanz ha desvelado en el plató de El Chiringuito la cronología de sus viajes a Francia y cómo quiso tratarse de su lesión de rodilla. "Mbappé viajó varias veces a Francia antes del parte médico del Real Madrid", desvelaba Juanfe. Además, "hubo un error en su diagnóstico y comenzó a visitar puntualmente a un especialista", ha añadido.
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