El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: "El Barça no está entre los cinco mejores equipos de Europa"

El tertuliano madridista fue muy duro con el conjunto culé

Edu Aguirre

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito y madridista confeso, afirmó en el programa que el Barcelona controló el partido, aunque el Racing tuvo la última ocasión. Según el periodista, para ganar la Liga al Barça le puede alcanzar, pero en Europa hay mucho más fútbol. En su opinión, el Barcelona no está entre los cinco mejores equipos de Europa y será la competición europea la que lo ponga en su lugar. Además, señaló que Lamine Yamal no está atravesando su mejor momento.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Frontón en Mega

Este domingo en Frontón en Mega: Altuna III contra Ezkurdia y Zabala contra Martija

Mario García

Mario García, lateral del Racing: “Pensaba que pasábamos sin duda”

Edu Aguirre

Edu Aguirre: "El Barça no está entre los cinco mejores equipos de Europa"

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre tras caer eliminado ante el Albacete: “El Real Madrid ha hecho el ridículo”

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: “Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”

Álvaro Arbeloa
¡Ver momento completo!

Arbeloa toma el mando: ¡Comienza una nueva era!

El nuevo técnico madridista busca reconducir el club blanco

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: "Los jugadores están encantados con Arbeloa"

El técnico madridista afronta sus primeros días al frente de la nave blanca.

Álvaro Arbeloa

Recordamos a Álvaro Arbeloa como tertuliano de El Chiringuito: “Intento ser lo más mourinhista posible”

Josep Pedrerol

Espectacular inicio de Josep Pedrerol tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

Jota Jordi y Fernando Sanz

Jota Jordi: “Hoy el Barça ha ganado dos títulos: la Supercopa y que el Madrid celebre un casi empate”

Publicidad