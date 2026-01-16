Edu Aguirre: "El Barça no está entre los cinco mejores equipos de Europa"

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito y madridista confeso, afirmó en el programa que el Barcelona controló el partido, aunque el Racing tuvo la última ocasión. Según el periodista, para ganar la Liga al Barça le puede alcanzar, pero en Europa hay mucho más fútbol. En su opinión, el Barcelona no está entre los cinco mejores equipos de Europa y será la competición europea la que lo ponga en su lugar. Además, señaló que Lamine Yamal no está atravesando su mejor momento.