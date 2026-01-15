Edu Aguirre tras caer eliminado ante el Albacete: “El Real Madrid ha hecho el ridículo”

Edu Aguirre, periodista y reconocido madridista, expresó en El Chiringuito de Jugones su enfado y decepción tras la derrota del Real Madrid frente al Albacete en la Copa del Rey, un resultado que supuso la eliminación del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

“El Real Madrid ha hecho el ridículo”, aseguró Aguirre, muy crítico con la actuación del conjunto blanco. Además, señaló que muchos jugadores no representan lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid y dejó claro que el técnico no es responsable de lo ocurrido: “Arbeloa no tiene la culpa para nada”.