Edu Aguirre: "Los jugadores están encantados con Arbeloa"

El técnico madridista afronta sus primeros días al frente de la nave blanca.

Edu Aguirre

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito, comentó el primer día de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid. Destacó su cercanía con el grupo, su condición de hombre de la casa y su fuerte carácter, con un estilo que recuerda al de Mourinho. En el vestuario ha generado muy buenas sensaciones, especialmente por su pique con Fernando Torres, que ha llamado la atención. El madridismo está encantado y, según se comenta, los jugadores están sorprendidos y muy ilusionados con su llegada.

Álvaro Arbeloa

