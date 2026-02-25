El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

INFORMACIÓN

Edu Aguirre: "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre"

El técnico portugués podría regresar a la que fue su casa

Edu Aguirre: "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Real Madrid se juega el pase a octavos de final de la Champions League ante el Benfica de Mourinho. Los de Arbeloa tienen un gol de ventaja, sin embargo, todas las miradas están puestas en dos nombres: Prestianni y Mourinho.

Edu Aguirre ha revelado en El Chiringuito que "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

¡Brutal cara a cara por Vinicius!

¡Brutal cara a cara por Vinicius!

Edu Aguirre: "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre"

Edu Aguirre: "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre"

Johnny Rolfe desafía el hielo de Alaska con la pesca fija para conseguir alimento

Johnny Rolfe desafía el hielo de Alaska con la pesca fija para conseguir alimento

Pedrerol: "Mourinho verá el partido ante el Madrid en..."
Josep Pedrerol desvela en El Chiringuito dónde estará el portugués

Pedrerol: "Mourinho verá el partido ante el Madrid en..."

Edu Aguirre: "El vestuario del Madrid le tiene ganas al Benfica"
EXCLUSIVA

Edu Aguirre: "El vestuario del Madrid le tiene ganas al Benfica"

CHIRINGUITO
¡572.000 espectadores únicos y un brutal 8'5% de share en Galicia y 8'1% en Asturias!

¡Nuevo dato de audiencia estelar en 'El Chiringuito'!

'El Chiringuito' sigue siendo el líder indiscutible de la noche en información deportiva.

Vida bajo cero - Los Hailstone montan su campamento para la primavera
Momento destacado

Los Hailstone montan su campamento para la primavera

Montar la tienda de campaña no es nada fácil con la ventisca pero sirve para resguardarse.

Edu Aguirre: "El penalti es el antifútbol"

Edu Aguirre: "El penalti es el antifútbol"

Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos

Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos

Frontón en Mega

Altuna III–Ezkurdia y Zabala–Martija se enfrentan en el play off del Campeonato de Parejas en Frontón en Mega

Publicidad