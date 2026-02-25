Edu Aguirre: "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre"

El Real Madrid se juega el pase a octavos de final de la Champions League ante el Benfica de Mourinho. Los de Arbeloa tienen un gol de ventaja, sin embargo, todas las miradas están puestas en dos nombres: Prestianni y Mourinho.

Edu Aguirre ha revelado en El Chiringuito que "Mourinho decidirá si la megafonía del Bernabéu dirá su nombre".