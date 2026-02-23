Edu Aguirre: "El penalti es el antifútbol"

El Madrid visitaba este fin de semana El Sadar, estadio del que salió con una derrota bajo una polémica arbitral. Budimir chocaba en el área madridista tras un choque con Courtois, que tras revisarlo en el VAR, el colegiado señalo el punto de penalti. Edu Aguirre se ha mostrado muy crítico, en el plató de El Chiringuito, con la decisión arbitral, dejando muy claro que para él "esto es el antifútbol".