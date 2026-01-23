Fernando Sanz confirma que sabe cómo se siente Vinícius tras ser pitado en el Bernabéu

Fernando Sanz confesó en El Chiringuito de Jugones cómo se sentía cuando le pitaban en el Santiago Bernabéu, una situación similar a la que vive ahora Vinícius. Reconoció que lo pasaba muy mal, aunque en su caso sabía por qué le pitaban. Yo no soy partidario de los pitos, pero es cierto que, en determinados momentos, le han venido bien al equipo.