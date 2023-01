Cristóbal Soria ha mostrado su enfado con la actitud de Vinicius: "No hay un jugador que proteste tanto como Vinicius". El sevillano no entiende por qué el crack brasileño no recibió tarjeta amarilla por sus protestas a Gil Manzano durante el primer tiempo.

Para Soria lo que hace Vinicius cada partido es una desconsideración continuada hacia el árbitro.