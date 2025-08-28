Josep Pedrerol lo tiene claro
"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"
Con el mercado de fichajes a punto de finalizar y el futuro de Dani Ceballos en el aire, Josep Pedrerol ha revelado en directo en El Chiringuito el futuro del jugador del Real Madrid.
"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos". Así de tajante ha sido Josep Pedrerol en directo en El Chiringuito en relación al futuro del jugador del Real Madrid. Una información que descarta por completo la opción que busca el jugador, ya que como bien ha desvelado también Marcos Benito en directo: "Ceballos ha utilizado al Marsella para apretar al Betis".
