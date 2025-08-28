"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos". Así de tajante ha sido Josep Pedrerol en directo en El Chiringuito en relación al futuro del jugador del Real Madrid. Una información que descarta por completo la opción que busca el jugador, ya que como bien ha desvelado también Marcos Benito en directo: "Ceballos ha utilizado al Marsella para apretar al Betis".