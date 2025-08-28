El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Josep Pedrerol lo tiene claro

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"

Con el mercado de fichajes a punto de finalizar y el futuro de Dani Ceballos en el aire, Josep Pedrerol ha revelado en directo en El Chiringuito el futuro del jugador del Real Madrid.

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos". Así de tajante ha sido Josep Pedrerol en directo en El Chiringuito en relación al futuro del jugador del Real Madrid. Una información que descarta por completo la opción que busca el jugador, ya que como bien ha desvelado también Marcos Benito en directo: "Ceballos ha utilizado al Marsella para apretar al Betis".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Pedrerol: “El Ayuntamiento de Barcelona está esperando que el Barça…”

Pedrerol: “El Ayuntamiento de Barcelona está esperando que el Barça…”

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"

Desafío en la arena

Tres esculturas con tres emociones diferentes para intentar superar una nueva ronda en Desafío en la arena

Un jugador del Real Madrid, deseado en Italia  
Ojo a lo que desvela Pedro Bravo en El Chiringuito de Jugones 

Un jugador del Real Madrid, deseado en Italia  

La relación de Fermín con Lamine y Gavi, ¿factor importante en su posible salida?
Esto no te lo esperabas...

La relación de Fermín con Lamine y Gavi, ¿factor importante en su posible salida?

Desafío en la arena
Momento destacado

La lluvia y la altura complican el reto de la nueva prueba de Desafío en la arena

Marie-Line e Isabelle han vuelto a triunfar en la nueva jornada de Desafío en la arena y, de momento, las victorias de cada uno de los retos han sido ganados por una mujer.

"Se ha puesto de moda insultar a Vinicius"
El jugador del Monza defiende al brasileño

"Se ha puesto de moda insultar a Vinicius"

El futbolista no entiende los insultos al extremo del Madrid

Desafío en la arena

Los jueces de Desafío en la arena valorarán las esculturas mitológicas de los concursantes

Edu Aguirre: "Con Xabi Alonso no hay intocables"

Edu Aguirre: "Con Xabi Alonso no hay intocables"

Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

Publicidad