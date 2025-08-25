Desafío en la arena

Los jueces de Desafío en la arena valorarán las esculturas mitológicas de los concursantes

Una nueva cita con los mejores escultores de arena del mundo que se han reunido en torno a Desafío en la arena para mostrarle al mundo sus creaciones.

Desafío en la arena

La lucha por hacerse con el premio final de 10.000 dólares no tiene pausa. Ahora los jueces les han pedido a los concursantes que elaboren una escultura mitológica que transmita fuerza expresiva y originalidad. Todos ellos son grandes escultores y sus obras son espectaculares.

La pareja formada por Bob y Benjamin llama la atención de los jueces porque no es habitual encontrar a un escultor de arena africanos. Bob asegura que él no conoce a ninguno. Ambos tienen previsto hacer una escultura mitológica muy especial

