Los jueces de Desafío en la arena valorarán las esculturas mitológicas de los concursantes

La lucha por hacerse con el premio final de 10.000 dólares no tiene pausa. Ahora los jueces les han pedido a los concursantes que elaboren una escultura mitológica que transmita fuerza expresiva y originalidad. Todos ellos son grandes escultores y sus obras son espectaculares.

La pareja formada por Bob y Benjamin llama la atención de los jueces porque no es habitual encontrar a un escultor de arena africanos. Bob asegura que él no conoce a ninguno. Ambos tienen previsto hacer una escultura mitológica muy especial