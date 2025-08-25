El Chiringuito de Jugones

El tertuliano defiende al nuevo técnico del Madrid

Edu Aguirre: "Con Xabi Alonso no hay intocables"

El tolosarra ha dejado a Vinicius en el banquillo ante el Real Oviedo

Desde su llegada al Real Madrid, Xabi Alonso ha hecho hincapié sobre la meritocracia en el conjunto blanco. Vinicius Jr lleva muchos meses sin rendir a su máximo nivel y el tolosarra ha decidido dejar al carioca en el banquillo.

Edu Aguirre ha aplaudido la propuesta del técnico, asegurando que :"Xabi Alonso quiere meritocracia y ha dado un golpe en la mesa".

