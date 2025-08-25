Edu Aguirre: "Con Xabi Alonso no hay intocables"

Desde su llegada al Real Madrid, Xabi Alonso ha hecho hincapié sobre la meritocracia en el conjunto blanco. Vinicius Jr lleva muchos meses sin rendir a su máximo nivel y el tolosarra ha decidido dejar al carioca en el banquillo.

Edu Aguirre ha aplaudido la propuesta del técnico, asegurando que :"Xabi Alonso quiere meritocracia y ha dado un golpe en la mesa".