La lluvia y la altura complican el reto de la nueva prueba de Desafío en la arena

Marie-Line e Isabelle han vuelto a triunfar en la nueva jornada de Desafío en la arena y, de momento, las victorias de cada uno de los retos han sido ganados por una mujer.

El reto que los jueces de 'Desafío en la arena' han propuesto a los escultores en la jornada de hoy es complicado. Los escultores deben mirar al futuro y construir una casa de ciencia-ficción con la complicación añadida de un encofrado más, lo que elevará la posibilidad de que la escultura se derrumbe.

La escultura deberá tener detalles en toda su longitud, por lo que los jueces no sólo valorarán la altura final, sino también la creatividad y la complicación de la escultura. El reto es mayúsculo y, por si no fuera ya duro, el tiempo no ayuda y comienza a llover. El agua no sólo puede estropear los detalles de la construcción, sino que puede ablandar la arena y provocar derrumbes.

Los jueces de Desafío en la arena valorarán las esculturas mitológicas de los concursantes

Marie-Line e Isabelle, primeras ganadoras del nuevo reto de Desafío en la arena

