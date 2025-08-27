Tres esculturas con tres emociones diferentes para intentar superar una nueva ronda en Desafío en la arena

Las tres parejas que, de momento, siguen en Desafío en la arena tienen delante de sí un nuevo reto descomunal. Deben realizar un busto expresando una emoción. Como todo el mundo sabe a estas alturas de programa, apenas tienen seis horas de plazo para trabajar esta nueva escultura y después la subida de la marea se llevará sus creaciones para siempre.

Tres expresiones muy diferentes: ira, sorpresa y tristeza son las que las tres parejas supervivientes deben plasmar en cada una de sus esculturas. Lo cierto es que esta vez los jueces lo tienen complicado, pues todos han trabajado muy duro y el resultado es espectacular.