Tres esculturas con tres emociones diferentes para intentar superar una nueva ronda en Desafío en la arena

El Desafío en la arena de esta ocasión consiste en hacer un busto expresando tres emociones diferentes. Todas las esculturas son superlativas, pero hay que descartar una.

Las tres parejas que, de momento, siguen en Desafío en la arena tienen delante de sí un nuevo reto descomunal. Deben realizar un busto expresando una emoción. Como todo el mundo sabe a estas alturas de programa, apenas tienen seis horas de plazo para trabajar esta nueva escultura y después la subida de la marea se llevará sus creaciones para siempre.

Tres expresiones muy diferentes: ira, sorpresa y tristeza son las que las tres parejas supervivientes deben plasmar en cada una de sus esculturas. Lo cierto es que esta vez los jueces lo tienen complicado, pues todos han trabajado muy duro y el resultado es espectacular.

La lluvia y la altura complican el reto de la nueva prueba de Desafío en la arena

Los jueces de Desafío en la arena valorarán las esculturas mitológicas de los concursantes

Una nueva cita con los mejores escultores de arena del mundo que se han reunido en torno a Desafío en la arena para mostrarle al mundo sus creaciones.

Marie-Line e Isabelle, primeras ganadoras del nuevo reto de Desafío en la arena

