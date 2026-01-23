Iñaki Cano: “Los jugadores saben que ya no tienen el escudo de Alonso”

Iñaki Cano, tertuliano de El Chiringuito, habló sobre Arbeloa y la situación del equipo. Señaló que Arbeloa ha llegado al Madrid por sus capacidades y dejó claro que es imposible que el equipo se haya recuperado físicamente en tan poco tiempo. “Es imposible que Pintus haga correr a los jugadores en 15 días”, afirmó.

Además, aseguró que Alonso no ha tenido la capacidad que muchos creían que iba a tener. Según Cano, los propios jugadores han comentado: “Cuidado, que no tenemos el escudo de Alonso”. Ahora, añadió, no queda otra que correr y ganar.