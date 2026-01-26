Indignación en el Camp Nou: diluvio histórico durante el partido ante el Oviedo

Increíble la situación vivida en el Camp Nou durante el partido ante el Oviedo. El estadio quedó completamente empapado por una tremenda tormenta que cayó en pleno encuentro. Periodistas, directivos, incluido el presidente, y miles de aficionados estuvieron expuestos a un intenso diluvio que deslució el espectáculo. La lluvia fue tan fuerte que muchos aficionados decidieron marcharse enfadados, molestos por la falta de protección ante este tipo de situaciones. La afición espera que, con las obras del estadio, se solucione definitivamente este problema y se instale por fin un techo que evite escenas como esta en el futuro.