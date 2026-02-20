El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Brutal cara a cara entre madridista por el brasileño!

Javi Balboa: "A Vini no le sacan amarilla por bailar"

¿Merecía el extremo la tarjeta ante el Benfica?

Javi Balboa: "A Vini no le sacan amarilla por bailar"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Benfica-Real Madrid fue un partido envuelto por polémicas de diferentes características. Vinicius Jr vio la tarjeta amarilla tras celebrar su gol en el Estadio da Luz, una acción arbitral que ha generado diversas opiniones en el plató de El Chiringuito, tanto que se ha dado un brutal cara a cara entre el madridismo. Javi Balboa se mostraba crítico con el brasileño porque considera que "no le sacan amarilla por bailar, si no por no hacer hacer caso a la autoridad del árbitro", ha afirmado el exjugador. Sin embargo, José Luis Sánchez iba en una dirección distinta porque cree que "su baile provoca la lluvia de objetos".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Javi Balboa: "A Vini no le sacan amarilla por bailar"

Javi Balboa: "A Vini no le sacan amarilla por bailar"

Mega refuerza su parrila con grandes formatos de aventura y acción

Mega refuerza su parrila con grandes formatos de aventura y acción

Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos

Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos

Vida bajo cero - Así funciona la pesca en hielo en Alaska
Momento destacado

Así funciona la pesca en hielo en Alaska

Onésimo Sánchez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'
A partir de las 15:30, disponible en Youtube, Ivoox y Spotify

Onésimo Sánchez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"
Ojo a la información de el 'boss'

Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"

Tras el incidente entre Vinicius y Prestianni, el club merengue no se ha pronunciado

CHIRINGUITO
Tras la victoria del Madrid ante el Benfica en Lisboa

¡Nuevo datazo de audiencia increíble de El Chiringuito!

Líderes con 625.000 especatdores y 5,2% de share

Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta

Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta

Mbappé: "Prestianni ha llamado 5 veces 'mono' a Vinicius

Mbappé: "Prestianni ha llamado 5 veces 'mono' a Vinicius"

CHIRINGUITO

¡Audiencia brutal de El Chiringuito tras la derrota del Barça en Montilivi!

Publicidad