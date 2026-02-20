Javi Balboa: "A Vini no le sacan amarilla por bailar"

El Benfica-Real Madrid fue un partido envuelto por polémicas de diferentes características. Vinicius Jr vio la tarjeta amarilla tras celebrar su gol en el Estadio da Luz, una acción arbitral que ha generado diversas opiniones en el plató de El Chiringuito, tanto que se ha dado un brutal cara a cara entre el madridismo. Javi Balboa se mostraba crítico con el brasileño porque considera que "no le sacan amarilla por bailar, si no por no hacer hacer caso a la autoridad del árbitro", ha afirmado el exjugador. Sin embargo, José Luis Sánchez iba en una dirección distinta porque cree que "su baile provoca la lluvia de objetos".