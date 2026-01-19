Josep Pedrerol: “El Bernabéu está vivo, pero fue injusto con Vinicius”

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, analizó la situación actual del Real Madrid y la reacción de su afición. Señaló que el Bernabéu ha vuelto a mostrar su carácter y que está vivo, algo que consideró una buena noticia, sobre todo porque el equipo venía de un período de cierta comodidad y acomodamiento.

Sin embargo, también criticó la actitud de la afición en algunos momentos, asegurando que fue injusta con Vinicius y que no merecía ser machacado de esa manera. Según Pedrerol, este despertar del estadio refleja que la afición sigue muy implicada y que su pasión puede ser tanto un estímulo como una presión para los jugadores y el equipo técnico.