¡Ver momento completo!
Josep Pedrerol: “El Bernabéu está vivo, pero fue injusto con Vinicius”
Criticó la actitud de la afición en algunos momentos, asegurando que fue injusta con Vinicius
Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, analizó la situación actual del Real Madrid y la reacción de su afición. Señaló que el Bernabéu ha vuelto a mostrar su carácter y que está vivo, algo que consideró una buena noticia, sobre todo porque el equipo venía de un período de cierta comodidad y acomodamiento.
Sin embargo, también criticó la actitud de la afición en algunos momentos, asegurando que fue injusta con Vinicius y que no merecía ser machacado de esa manera. Según Pedrerol, este despertar del estadio refleja que la afición sigue muy implicada y que su pasión puede ser tanto un estímulo como una presión para los jugadores y el equipo técnico.
