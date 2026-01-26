Josep Pedrerol: “El entrenador está para ayudar a los jugadores, no para imponer”

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones, quiso hablar del gran momento del Real Madrid. Ha habido un cambio significativo. El Barça era el candidato claro, pero esto ha cambiado. Vinícius está mejor que nunca, Mbappé más solidario que nunca, Mastantuono vive su mejor momento y Bellingham sonríe. El entrenador te lo pone fácil: está para ayudar a los jugadores, no para imponer.