El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: "Si el público pita de nuevo, será el gran enemigo del equipo".

El presentador quiso advertir a la afición blanca

Josep Pedrerol

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, expresó su opinión sobre los pitos en el Bernabéu. El otro día quedó claro lo que siente el madridismo respecto a la actitud de los jugadores: el equipo estuvo indolente, dejándose ir, y a algunos les temblaron las piernas. Ahora es momento de animar. Mañana, si la afición pita, se convertirá en el mayor enemigo del equipo. Vinicius ya sabe lo que piensa el Bernabéu. Ya es suficiente.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Edu Aguirre

Edu Aguirre: "Entiendo los pitos en el Bernabéu, pero el martes toca animar"

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: "Si el público pita de nuevo, será el gran enemigo del equipo".

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: “El Bernabéu está vivo, pero fue injusto con Vinicius”

Juanfe Sanz y Jota Jordi
¡Ver momento completo!

Juanfe y Jota suben a la redacción… ¿Por un fuera de juego?

Frontón en Mega
A partir de las 10:00 horas

Este domingo en Frontón en Mega: Altuna III contra Ezkurdia y Zabala contra Martija

Mario García
¡Ver momento completo!

Mario García, lateral del Racing: “Pensaba que pasábamos sin duda”

El defensor tuvo que cubrir a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: "El Barça no está entre los cinco mejores equipos de Europa"

El tertuliano madridista fue muy duro con el conjunto culé

Edu Aguirre

Edu Aguirre tras caer eliminado ante el Albacete: “El Real Madrid ha hecho el ridículo”

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: “Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”

Álvaro Arbeloa

Arbeloa toma el mando: ¡Comienza una nueva era!

Publicidad