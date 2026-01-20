Josep Pedrerol: "Si el público pita de nuevo, será el gran enemigo del equipo".

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, expresó su opinión sobre los pitos en el Bernabéu. El otro día quedó claro lo que siente el madridismo respecto a la actitud de los jugadores: el equipo estuvo indolente, dejándose ir, y a algunos les temblaron las piernas. Ahora es momento de animar. Mañana, si la afición pita, se convertirá en el mayor enemigo del equipo. Vinicius ya sabe lo que piensa el Bernabéu. Ya es suficiente.