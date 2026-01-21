¡Ver momento completo!
Josep Pedrerol: "Vinicius marca y abraza a Arbeloa, quien ha confiado en él desde el principio."
El presentador destacó un cambio clave en el equipo
Josep Pedrerol habló sobre el gran partido del Real Madrid ante el Mónaco en la Champions. Destacó un cambio clave en el equipo: “Han pasado de entrenar con desgana a entrenar porque toca, y ahora el equipo entrena con ilusión. Y eso se nota en el campo”. Mbappé fue protagonista dentro y fuera del terreno de juego. Líder en la sala de prensa y líder hoy sobre el césped. Un jugador atento al público, a sus compañeros, especialmente a Vinicius, siempre implicado. Bien Mbappé.
Y mención especial para Mastantuono. De ser un fichaje cuestionado pasó a firmar su mejor partido desde que llegó. Golazo incluido. Tras marcar, fue directo a abrazar a Arbeloa, el entrenador que le ha apoyado desde el principio. Ese abrazo no fue solo suyo: fue el abrazo del madridismo.
