Juanfe: “La conclusión que saca Mediapro es que las instalaciones están obsoletas” 

Exclusiva de Juanfe Sanz sobre el VAR en Vallecas

¡Sigue la polémica tras el Rayo Vallecano - FC Barcelona!  

Publicado:

El VAR ha sido señalado tras el partido entre Rayo y Barça en Vallecas. Juanfe Sanz ha desvelado, en exclusiva en El Chiringuito, que Mediapro ha realizado un informe para investigar lo sucedido en el Estadio de Vallecas. Según ha informado el redactor, “la conclusión que saca Mediapro es que las instalaciones de Vallecas están obsoletas”.

