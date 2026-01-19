El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Juanfe y Jota suben a la redacción… ¿Por un fuera de juego?

¡Momentazo histórico entre los tertulianos de El Chiringuito de jugones!

Juanfe Sanz y Jota Jordi

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Momentazo en El Chiringuito: Juanfe Sanz y Jota Jordi discutían sobre el fuera de juego de Lamine Tyamal, que provocó que se anulase un gol del Barça. Como no llegaban a ningún acuerdo, subieron a la redacción de El Chiringuito para tener una visión más clara. ¿El resultado? Un auténtico momentazo en El Chiringuito de Jugones.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: “El Bernabéu está vivo, pero fue injusto con Vinicius”

Juanfe Sanz y Jota Jordi

Juanfe y Jota suben a la redacción… ¿Por un fuera de juego?

Frontón en Mega

Este domingo en Frontón en Mega: Altuna III contra Ezkurdia y Zabala contra Martija

Mario García
¡Ver momento completo!

Mario García, lateral del Racing: “Pensaba que pasábamos sin duda”

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: "El Barça no está entre los cinco mejores equipos de Europa"

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre tras caer eliminado ante el Albacete: “El Real Madrid ha hecho el ridículo”

El periodista afirmó que "Arbeloa no tiene la culpa"

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: “Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”

El presentador confirmó: “Bravo por Arbeloa por decir ‘el culpable soy yo’”

Álvaro Arbeloa

Arbeloa toma el mando: ¡Comienza una nueva era!

Edu Aguirre

Edu Aguirre: "Los jugadores están encantados con Arbeloa"

Álvaro Arbeloa

Recordamos a Álvaro Arbeloa como tertuliano de El Chiringuito: “Intento ser lo más mourinhista posible”

Publicidad