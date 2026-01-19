Juanfe y Jota suben a la redacción… ¿Por un fuera de juego?

Momentazo en El Chiringuito: Juanfe Sanz y Jota Jordi discutían sobre el fuera de juego de Lamine Tyamal, que provocó que se anulase un gol del Barça. Como no llegaban a ningún acuerdo, subieron a la redacción de El Chiringuito para tener una visión más clara. ¿El resultado? Un auténtico momentazo en El Chiringuito de Jugones.