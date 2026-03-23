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Juanfe Sanz: " Arbeloa ha entrado al vestuario de los árbitros tras el derbi"

"Le agradeció a Munuera Montero su explicación de la roja"

Juanfe Sanz: " Arbeloa ha entrado al vestuario de los árbitros tras el derbi"

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El Real Madrid se ha llevado el derbi liguero tras remontar por 3 goles a 2 en el Santiago Bernabéu. Fede Valverde ha sido expulsado por una dura entrada sobre Álex Baena en el minuto 77.

Juanfe Sanz ha informado en exclusiva que el técnico del Real Madrid ha entrado en el vestuario del conjunto arbitral para agradecer a Munuera Montero la explicación por la roja que le ha mostrado al charrúa.

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