Tras la convocatoria del jugador del Madrid con Francia...
Juanma Rodríguez, más duro que nunca con Mbappé
"Mbappé ha entrado en el Madrid...pero el Madrid no en Mbappé"
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El Real Madrid no ha podido contar con Mbappé en los últimos 5 partidos, el francés disputó 20' ante el Manchester City en la vuelta de los octavos de Champions.
Esta mañana ha salido la convocatoria de Francia, y el delantero del Real Madrid estaba incluido en la lista de Francia. Juanma Rodríguez ha 'cargado' duramente contra Kylian en su llegada al plató de El Chiringuito.
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