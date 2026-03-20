Juanma Rodríguez, más duro que nunca con Mbappé

El Real Madrid no ha podido contar con Mbappé en los últimos 5 partidos, el francés disputó 20' ante el Manchester City en la vuelta de los octavos de Champions.

Esta mañana ha salido la convocatoria de Francia, y el delantero del Real Madrid estaba incluido en la lista de Francia. Juanma Rodríguez ha 'cargado' duramente contra Kylian en su llegada al plató de El Chiringuito.