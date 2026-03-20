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Tras la convocatoria del jugador del Madrid con Francia...

Juanma Rodríguez, más duro que nunca con Mbappé

"Mbappé ha entrado en el Madrid...pero el Madrid no en Mbappé"

Juanma Rodríguez, más duro que nunca con Mbappé

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El Real Madrid no ha podido contar con Mbappé en los últimos 5 partidos, el francés disputó 20' ante el Manchester City en la vuelta de los octavos de Champions.

Esta mañana ha salido la convocatoria de Francia, y el delantero del Real Madrid estaba incluido en la lista de Francia. Juanma Rodríguez ha 'cargado' duramente contra Kylian en su llegada al plató de El Chiringuito.

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