Ojo a esto de uno de los rivales del Madrid en Champions

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"

El jugador del Kairat Almaty explica las condiciones en las que se enfrentará en el Real Madrid

Esta tarde se ha celebrado el sorteo de la fase de liga de la Champions League, el equipo español ha sido peor parado en lo que a rivales se refiere.

Gonzalo de Martorell ha entrevistado a Luis Mata, jugador del Kairat Almaty, equipo al que se enfrentará el Real Madrid. El defensor ha explicado las condiciones en las que se enfrentará al conjunto blanco: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero".

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"

