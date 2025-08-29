Ojo a esto de uno de los rivales del Madrid en Champions
Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"
El jugador del Kairat Almaty explica las condiciones en las que se enfrentará en el Real Madrid
Esta tarde se ha celebrado el sorteo de la fase de liga de la Champions League, el equipo español ha sido peor parado en lo que a rivales se refiere.
Gonzalo de Martorell ha entrevistado a Luis Mata, jugador del Kairat Almaty, equipo al que se enfrentará el Real Madrid. El defensor ha explicado las condiciones en las que se enfrentará al conjunto blanco: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero".
