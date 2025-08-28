Desafío en la arena

Luces led para acompañar a unas terroríficas esculturas que cobran mayor dramatismo por la noche

La marea es la que marca el ritmo en Desafío en la arena, por eso hoy los jueces decidirán el veredicto final por la noche.

Desafío en la arena

En Desafío en la arena los tiempos y ritmos los marca la madre naturaleza. Aprovechando que la jornada de hoy la marea se producirá por la noche, los jueces han decidido que la temática para decidir quién sigue y quién no en la competición, será el terror. Las parejas supervivientes deberán elaborar unas esculturas terroríficas que acompañarán con unas luces led para darles mayor dramatismo a la composición.

Un monstruo saliendo de una tumba, un lagarto desagradable intenta comerse un pequeño conejo que pasa junto a su ciénaga y la tercera escultura es el busto desgarrador de un hombre que tiene en su interior a un zombie. La verdad es que las tres obras son magníficas y la colocación de las luces les aporta un dramatismo extra, pero hay que decidir quién lo ha hecho mejor.

Tres esculturas con tres emociones diferentes para intentar superar una nueva ronda en Desafío en la arena

La lluvia y la altura complican el reto de la nueva prueba de Desafío en la arena

Marie-Line e Isabelle han vuelto a triunfar en la nueva jornada de Desafío en la arena y, de momento, las victorias de cada uno de los retos han sido ganados por una mujer.

Los jueces de Desafío en la arena valorarán las esculturas mitológicas de los concursantes

