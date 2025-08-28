Momento destacado
Luces led para acompañar a unas terroríficas esculturas que cobran mayor dramatismo por la noche
La marea es la que marca el ritmo en Desafío en la arena, por eso hoy los jueces decidirán el veredicto final por la noche.
En Desafío en la arena los tiempos y ritmos los marca la madre naturaleza. Aprovechando que la jornada de hoy la marea se producirá por la noche, los jueces han decidido que la temática para decidir quién sigue y quién no en la competición, será el terror. Las parejas supervivientes deberán elaborar unas esculturas terroríficas que acompañarán con unas luces led para darles mayor dramatismo a la composición.
Un monstruo saliendo de una tumba, un lagarto desagradable intenta comerse un pequeño conejo que pasa junto a su ciénaga y la tercera escultura es el busto desgarrador de un hombre que tiene en su interior a un zombie. La verdad es que las tres obras son magníficas y la colocación de las luces les aporta un dramatismo extra, pero hay que decidir quién lo ha hecho mejor.
