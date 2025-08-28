Luces led para acompañar a unas terroríficas esculturas que cobran mayor dramatismo por la noche

En Desafío en la arena los tiempos y ritmos los marca la madre naturaleza. Aprovechando que la jornada de hoy la marea se producirá por la noche, los jueces han decidido que la temática para decidir quién sigue y quién no en la competición, será el terror. Las parejas supervivientes deberán elaborar unas esculturas terroríficas que acompañarán con unas luces led para darles mayor dramatismo a la composición.

Un monstruo saliendo de una tumba, un lagarto desagradable intenta comerse un pequeño conejo que pasa junto a su ciénaga y la tercera escultura es el busto desgarrador de un hombre que tiene en su interior a un zombie. La verdad es que las tres obras son magníficas y la colocación de las luces les aporta un dramatismo extra, pero hay que decidir quién lo ha hecho mejor.