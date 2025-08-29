"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"

3 días escasos quedan de mercado y el futuro de Fermín sigue en el aire. El centrocampista del Barça todavía no sabe donde va a jugar esta nueva temporada y en la Premier están muy atentos.

José Álvarez ha contado, en exclusiva, esta noche que el Newcastle ha preguntado por el onubense. Además, añade: "La oferta del cuadro inglés llegaría a los 100 millones y le cuadriplicaría el sueldo".