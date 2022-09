La muerte de una alpaca por una extraña enfermedad podría afectar a todo el rebaño

Se dedican a criar alpacas para vender su lana, pero estos granjeros tienen un serio problema. Una de sus crías ha muerto por una extraña dolencia neurológica. Hay que descubrir la razón de esta muerte para ver si puede afectar al resto de los animales. Están preocupados. Por eso, mandan el cerebro para que el Dr. Polo lo analice.

Unos días después tiene la respuesta. La pequeñá Lizzie, la alpaca muerta, lo hizo afectada por un virus muy poco habitual. Tenía el virus del Nilo Occidental, algo que suelen padecer los caballos y por lo que se les vacuna. Se trata de algo muy poco común en las alpacas y nadie reparó en esa posibilidad. En cualquier caso, no tiene cura por lo que no habrían podido salvar a la alpaca muerta. Lo más importante es que no se ha extendido por el resto del ganado.