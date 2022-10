¿Por qué hay una vela encendida en la consulta del Dr. Pol?

'Grizzly' es el perro de Jodie y lo llevan a la clínica del doctor Pol porque el animal no puede caminar. Tiene cinco grados de temperatura por debajo de lo que sería deseable, tiene un color espantoso y no le funciona bien el corazón. La realidad es que no pinta nada bien, El Dr. Pol sospecha que tiene una hemorragia en alguna parte.

Auscultándolo, el doctor Pol descubre que tiene un enorme tumor en el vientre y parece que se ha roto. Al hacerlo, la sangre se ha extendido por todo el cuerpo. No hay nada que pueda hacer, solo intentar lograr que le suba la temperatura corporal y, si eso sucede, intentar operarlo. El problema es que no consiguen que eso pase. la decisión de Jodie es traumática. "Como veterinario tienes que aceptar que no puedes salvarlos a todos", asegura el doctor Pol.