Mega (1,4%) repite su máximo del curso y triunfa con el regreso de 'El Chiringuito de Jugones'

Mega (1,4%) mejora la cuota de julio, por lo que iguala su mejor dato mensual de temporada. A esta subida contribuye el regreso de 'El Chiringuito de Jugones', que es lo más visto de la cadena.

El programa dirigido por Josep Pedrerol consigue un 4,3% de cuota, 160.000 seguidores de media y más de 550.000 espectadores únicos, un resultado con el que sigue líder mejorando la media de la anterior temporada (+0,3 puntos) y también el arranque del año pasado (+0,5 puntos).

Junto al programa deportivo líder, sobresalen en el canal 'Batalla de restaurantes' (2,2% y 179.000) y 'Asilados' (1,4% y 112.000).