Mega (1,4%) repite su máximo del curso y triunfa con el regreso de 'El Chiringuito de Jugones'

Mega (1,4%), también en ascenso, sigue como el canal masculino de referencia con récord de temporada. 'El Chiringuito de Jugones' es lo más visto del canal, líder y mejorando el arranque del año pasado.

Mega (1,4%) mejora la cuota de julio, por lo que iguala su mejor dato mensual de temporada. A esta subida contribuye el regreso de 'El Chiringuito de Jugones', que es lo más visto de la cadena.

El programa dirigido por Josep Pedrerol consigue un 4,3% de cuota, 160.000 seguidores de media y más de 550.000 espectadores únicos, un resultado con el que sigue líder mejorando la media de la anterior temporada (+0,3 puntos) y también el arranque del año pasado (+0,5 puntos).

Junto al programa deportivo líder, sobresalen en el canal 'Batalla de restaurantes' (2,2% y 179.000) y 'Asilados' (1,4% y 112.000).

Desafío en la arena

Ya tenemos pareja ganadora de la nueva edición de Desafío en la arena

"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"
Ojo a esto de uno de los rivales del Madrid en Champions

Desafío en la arena
Luces led para acompañar a unas terroríficas esculturas que cobran mayor dramatismo por la noche

Pedrerol: “El Ayuntamiento de Barcelona está esperando que el Barça…”
Información de Josep Pedrerol, sobre el Camp Nou 

¿Qué pasa con el Camp Nou?

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"
Josep Pedrerol lo tiene claro

Con el mercado de fichajes a punto de finalizar y el futuro de Dani Ceballos en el aire, Josep Pedrerol ha revelado en directo en El Chiringuito el futuro del jugador del Real Madrid.

Desafío en la arena

Tres esculturas con tres emociones diferentes para intentar superar una nueva ronda en Desafío en la arena

Un jugador del Real Madrid, deseado en Italia  

La relación de Fermín con Lamine y Gavi, ¿factor importante en su posible salida?

