Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano

Este valiente aprovecha los meses de más nieve para transportar los materiales a la zona en la que quiere trabajar y cazar en verano.

Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano

Publicidad

mega
Publicado:

Aunque lo normal es estar listo para el invierno, hay quien prefiere aprovechar esa época para pensar cómo va a sobrevivir en verano.

Estamos en Brushkana, Alaska, a 365 km al sur del Círculo polar ártico, y da igual que haga doce grados bajo cero, el día es soleado y la nieve está dura debido al frío.

Este caso es una buena aliada para aplanar el camino con un pisanieves y abrir una carretera por la que transportar los materiales que se van a necesitar en otros territorios para trabajar durante el verano. Porque luego el caudal del río es tan alto que no es posible cruzarlo.

Para ello, la intención es desenterrar un antiguo quad y desplazarse con él por el camino abierto en la nieve. Pero la aventura no queda ahí. ¡La misión es colgar el quad de un árbol! ¿Qué otra manera hay de protegerlo de los osos?

De esa manera, el vehículo estará a salvo y disponible siempre que quiera para explorar esa zona. ¿A que está bien pensado?

Mega» Programas» Vida bajo cero» Lo más destacado

Publicidad

Programas

El paraíso de los armeros: se enfrentan a un cajón lleno de herramientas

El paraíso de los armeros: se enfrentan a un cajón lleno de herramientas

Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano

Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano

Mike Wolfe adquiere una máquina tragaperras de 1931 de gran valor

Mike Wolfe se hace con una máquina tragaperras de 1931, una pieza única para su colección

CARA A CARA MARIA TRISAC VS. CRISTINA CUBERO
Brutal debate generacional en El Chiringuito

CARA A CARA MARIA TRISAC VS. CRISTINA CUBERO

Rafa Guerrero: "El vídeo del CTA no vale para nada"
El excolegiado 'carga' contra el Comité Técnico Arbitral

Rafa Guerrero: "El vídeo del CTA no vale para nada"

Los armeros eligen qué material van a utilizar para forjar su pieza
Momento destacado

La decisión está en sus manos: los armeros tienen la oportunidad de elegir el material para forjar su pieza

Los participantes tienen que escoger entre cuatro posibles materiales para forjar su hoja, y no para todos tendrán el mismo tiempo.

A Agnes Hailstone y Chip Hailstone les sorprende una tormenta de nieve con vientos de 80km/h
Momento destacado

A Agnes Hailstone y Chip Hailstone les sorprende una tormenta de nieve con vientos de 80km/h

Los Hailstone se refugian en una cabaña de la gran tormenta que les pilló en mitad de la nada.

Exclusiva Juanfe Sanz sobre el informe del CTA

Exclusiva Juanfe Sanz sobre el informe del CTA

Los armeros elaboran sus piezas a partir de un coche quemado

Nuevo reto para los armeros: construir una pieza de acero con los restos de un coche quemado

Jessie Holmes desafía la tundra ártica con un innovador sistema para sus perros de trineo

Jessie Holmes desafía la tundra ártica con un innovador sistema para sus perros de trineo

Publicidad