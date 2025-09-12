Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano

Aunque lo normal es estar listo para el invierno, hay quien prefiere aprovechar esa época para pensar cómo va a sobrevivir en verano.

Estamos en Brushkana, Alaska, a 365 km al sur del Círculo polar ártico, y da igual que haga doce grados bajo cero, el día es soleado y la nieve está dura debido al frío.

Este caso es una buena aliada para aplanar el camino con un pisanieves y abrir una carretera por la que transportar los materiales que se van a necesitar en otros territorios para trabajar durante el verano. Porque luego el caudal del río es tan alto que no es posible cruzarlo.

Para ello, la intención es desenterrar un antiguo quad y desplazarse con él por el camino abierto en la nieve. Pero la aventura no queda ahí. ¡La misión es colgar el quad de un árbol! ¿Qué otra manera hay de protegerlo de los osos?

De esa manera, el vehículo estará a salvo y disponible siempre que quiera para explorar esa zona. ¿A que está bien pensado?