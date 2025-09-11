La decisión está en sus manos: los armeros tienen la oportunidad de elegir el material para forjar su pieza

La primera decisión en esta prueba de Forjado a fuego la han tomado los propios participantes.

Los armeros se han encontrado con El tiempo justo, que consiste en que ellos mismos deben elegir entre cuatro opciones que contienen diferentes tipos de metales y el tiempo correspondiente a la dificultad que supone trabajar con ellos.

Solo con ver los packs tienen que imaginarse qué van a ser capaces de hacer con esos materiales y en ese tiempo concreto. Además de calcular bien y confiar en sus capacidades para completar su pieza.

Por último, comprueban lo más importante: si las hojas elaboradas son funcionales y pasan la prueba de resistencia y durabilidad.

¿Habrán tenido horas suficientes para cumplir con el reto?