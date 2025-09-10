Forjado a Fuego

Nuevo reto para los armeros: construir una pieza de acero con los restos de un coche quemado

Los participantes unen sus conocimientos a su ingenio y creatividad para extraer los materiales que necesitan de un todoterreno quemado.

Los armeros elaboran sus piezas a partir de un coche quemado

El objetivo de esta prueba es construir un cuchillo y el proceso no es sencillo: los armeros primero tienen que obtener el metal de un todoterreno quemado, que además no tiene ballestas de suspensión, por si alguno es lo primero en lo que estaba pensando en usar. Buscan acero templable en otras partes del coche como los muelles y, para hacer los mangos, tienen que usar madera quemada.

Los tres participantes tienen que superar tres rondas intensas en tres horas para convertirse en Campeón de forjado a fuego y llevarse el cheque de 10 mil dólares.

Los armeros ponen en práctica su creatividad para elaborar armas funcionales, que tendrán que seguir los parámetros que les piden. Y además cada pieza debe superar las pruebas de resistencia y afilado, para comprobar si de verdad cortan sin romperse. ¿Conseguirán el punto óptimo de corte de cada hoja?

Todo un reto en una prueba que les permite competir y autoevaluarse, tanto a la hora de moldear el metal como a la de buscar la parte artística de ello. ¡Qué trabajo más completo!

