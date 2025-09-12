Momento destacado
Mike Wolfe se hace con una máquina tragaperras de 1931, una pieza única para su colección
Mike Wolfe paga 1.400 dólares por una tragaperras antigua prohibida durante la Ley Seca.
Mike Wolfe viaja hasta Peoria (Illinois), a dos horas de Chicago, para reunirse con un matrimonio propietario de George O. Pasquel Co., una empresa familiar con cuatro generaciones de historia y ubicada en un edificio de la década de 1840. Actualmente, venden café de marca propia, pero también conservan objetos antiguos que pueden interesar a Wolfe.
Entre ellos, le muestran una máquina tragaperras de 1931 con la que jugaban de pequeños. Tras llegar a un acuerdo, se la venden por unos 1.400 dólares. Mike está encantado con su adquisición.
Durante la Ley Seca, este tipo de máquinas se asociaba con bares clandestinos y otras actividades ilegales, por lo que el gobierno estatal las prohibió y comenzó a realizar redadas para confiscarlas y destruirlas.
