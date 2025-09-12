Mike Wolfe se hace con una máquina tragaperras de 1931, una pieza única para su colección

Mike Wolfe viaja hasta Peoria (Illinois), a dos horas de Chicago, para reunirse con un matrimonio propietario de George O. Pasquel Co., una empresa familiar con cuatro generaciones de historia y ubicada en un edificio de la década de 1840. Actualmente, venden café de marca propia, pero también conservan objetos antiguos que pueden interesar a Wolfe.

Entre ellos, le muestran una máquina tragaperras de 1931 con la que jugaban de pequeños. Tras llegar a un acuerdo, se la venden por unos 1.400 dólares. Mike está encantado con su adquisición.

Durante la Ley Seca, este tipo de máquinas se asociaba con bares clandestinos y otras actividades ilegales, por lo que el gobierno estatal las prohibió y comenzó a realizar redadas para confiscarlas y destruirlas.