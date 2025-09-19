Cazatesoros

Encontramos la historia del speedway estadounidense en un solo garaje

Ernie nos muestra la historia de su familia y del motociclismo en EEUU a través de piezas históricas y recuerdos hechos a mano.

Ernie heredó la pasión por las motos y la velocidad de su padre y su tío, ambos competidores, y la comparten con Mike. ¡De aquí van a salir cosas muy chulas!

De hecho, lleva el nombre de su tío, que falleció en los años 40 competiendo y estaba destinado a ser una leyenda del motociclismo.

Su padre competía desde 1947 en speedway, pero hace 12 años que falleció y ha llegado el momento de deshacerse de algunas de esas piezas de colección, con la intención de exponerlas al mundo. Aunque es difícil poner precio a las reliquias familiares.

Su padre y su tío compraban motos de concesionario y las desarmaban, porque no las hacían sin frenos. No era como ahora, que hay un equipo de especialistas que te da todo lo que necesitas. Ellos se elaboraban todo.

Su garaje está lleno de recuerdos de esa época: ropa customizada, un álbum de fotos elaborado con mucho trabajo, no solo por recordar a la familia si no por documentar la historia del speedway estadounidense.

Su madre también contribuye a rellenar ese garaje con historia del motociclismo estadounidense con piezas como esta sudadera de 1948 hecha por ella misma. Recortó las letras y las cosió, porque iba a la concentración y no tenía nada que ponerse.

En este garaje encontramos la historia de los Roccio y también la de las competiciones de motos en Estados Unidos.

